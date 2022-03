Kaspersky, l'antivirus russo da disinstallare in Italia: i rischi e il problema dei dati personali

L'antivirus russo Kaspersky è utilizzato in Italia da 2.700 amministrazioni, tra ministeri, Comuni, forze dell’ordine e grandi aziende private. In tutto il mondo questa società offre il suo servizio a più di 400 milioni di utenti e 240.000 società. Tuttavia la guerra in Ucraina ha dimostrato che «esiste un conflitto ibrido, parallelo» che «è in grado di fare malissimo», ha spiegato la vicedirettrice dell'Agenzia cibernetica italiana Nunzia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati