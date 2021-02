TikTok, bloccato l'accesso agli under 13. Il Garante: «Ci saranno verifiche sull'età»

Tik Tok adotterà misure per bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. È quanto ha comunicato la piattaforma di video sharing al Garante della protezione dei dati personali, dopo il provvedimento di blocco imposto nei giorni scorsi dall'Autorità. L'Autorità si è, in ogni caso, riservata di verificare l'effettiva efficacia delle misure annunciate.

