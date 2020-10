Twitter down, blackout globale per un'ora e mezza. «Ma nessun segnale di attacco hacker»

Twitter down a livello globale. Problemi di aggiornamento in tutto il mondo. Poi, nella nottata, il problema è stato risolto. «Siamo consapevoli che ci sono problemi a twittare e usare Twitter. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile», aveva affermato una portavoce di Twitter con Bloomberg. Twitter è ripartito dopo un aver avuto difficoltà nel servizio per un'ora e mezza. I post sono tornati a vedersi per molti degli utenti, che riescono anche a cinguettare. «Non ci sono segnali» che i problemi a Twitter siano legati a un attacco hacker o a violazioni alla sicurezza: «Stiamo indagando». Lo afferma Twitter con Axios.

Ultimo aggiornamento: 06:30

