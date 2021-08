In occasione dell’evento Black Hat USA 2021, VMware, società californiana specializzata nello sviluppo di software per computer virtuali, ha presentato il settimo rapporto annuale “Global Incident Response Threat”, che analizza come i criminali informatici usino tecniche sempre più avanzate per rendere gli attacchi cibernetici particolarmente letali e sempre più mirati.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati