Alla domanda «Alexa chi ha vinto lo Scudetto?» l'assistente vocale di Amazon, Alexa, risponde «Dicette 'o Pappice vicino o tricolore damme 'o tiempo ca te spertose».

Lo strumento tecnologico è presente quasi in tutte le case ormai, e risponde sempre a qualunque esigenza. Ora che l'esigenza dei napoletani è parlare dello Scudetto vinto giovedì, dunque anche l'assistente vocale si adegua al trend partenopeo.

«Dopo 33 anni lo Scudetto torna a Napoli, da Maradona al Maradona. Grandi ragazzi. Il cielo è azzurro sopra Napoli» aggiunge Alexa.

Quando invece le rifai la stessa domanda subito dopo la prima, Alexa risponde cantando «Sono stato in serie B, fallimenti e serie C, ma la voglia di seguirti sai non è finita lì. Oggi sono ancora qui, gioco pure in Champions League, e mio figlio mi ripete l'anno giusto è questo qui. Speeeeriamo caro mio figlio spero anche per te, ogni anno mi lusingo sempre. Riconquistiamo il tricolor!».