Come uccidere i topi? Rentokil e Vodafone, un software per eliminare gli animali con il riconoscimento facciale

La Rentokil, azienda specializzata in servizi di disinfestazione e derattizzazione, e la Vodafone stanno sviluppando insieme un software in grado di studiare i topi: l'obiettivo è seguire le loro abitudini per poi trovare la miglior opzione per ucciderli. In Gran Bretagna i topi sono uno dei fattori negativi che più incide sulla Sanità.



Il sistema, per cui il lavoro di sviluppo è iniziato 18 mesi fa, ha come obiettivo quello di fornire un software basato sul sistema del riconoscimento facciale: in questo modo i topi verranno seguit ie studiati per un periodo di tempo.



Test positivi

Dopo le prove in laboratorio del software per riconoscere le creature, ora è stato utilizzato anche in contesti di vita reale. Rentokil afferma che si ritiene che i roditori siano responsabili di «più morti di tutte le guerre degli ultimi mille» anni. Andy Ransom, amministratore delegato, ha dichiarato al Financial Times : «Con la tecnologia di riconoscimento facciale puoi vedere che il ratto numero uno si è comportato diversamente dal ratto numero tre. E la tecnologia identificherà sempre quale ratto è tornato, dove si è nutrito, dove ha dormito, quale topo sta causando il danno, da quale parte dell'edificio proviene, da dove entrano nell'edificio, se è lo stesso roditore che ha causato il problema ».



Per sviluppare la tecnologia, Rentokil ha osservato i ratti in un ambiente controllato, con telecamere che monitoravano il comportamento e inserendo i risultati nel sistema di intelligenza artificiale. Tutto ciò ha portato all'apprendimento automatico del software per «costruire» le capacità di riconoscimento.







Da quel momento si è passati alla sperimentazione pilota nelle case dei clienti. Sebbene rimanga nelle fasi iniziali, l'azienda spera che renderà il controllo dei parassiti più efficace ed efficiente. Rentokil sviluppa il riconoscimento facciale da diversi anni, ma ha fatto un ulteriore passo avanti in seguito all'acquisizione di una società israeliana.