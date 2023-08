È in Italia MatePad 11,5, il nuovo tablet di Huawei sotto i 300 euro

Huawei ha annunciato il lancio in Italia del MatePad 11,5 pollici, l’ultimo arrivato nella linea MatePad, nato per rendere ancora più accessibile e facilitare lo smart working.

Sin dal lancio della sua prima generazione di tablet nel 2013, l’azienda ha continuato a sviluppare e offrire una vasta scelta di tablet multifunzionali, rinnovando di versione in versione le tecnologie adattandole così alle nuove generazioni di professionisti e studenti.

Il nuovo dispositivo è caratterizzato da un display FullView da 11,5 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’86% e proporzioni 3:2, che forniscono una visuale più ampia di quella tipicamente disponibile sui dispositivi in 16:9, rendendolo quindi la scelta ideale per chi ha necessità di svolgere sia lavoro di ufficio sia creativo. La risoluzione 2200x1440 pixel fornisce una visibilità ancora più chiara, completa e fluida ed inoltre, grazie alle certificazioni di bassa emissione di luce blu e zero sfarfallio di Tüv Rheinland, è possibile navigare utilizzando il device per ore senza affaticare eccessivamente gli occhi.

Il display inoltre, gode di un refresh rate a 120Hz e integra il sistema operativo HarmonyOs 3.1 che permette livelli di operatività massimi anche per chi desidera utilizzarlo per lavorare da casa, oltre a infinite possibilità d’intrattenimento.

Il design con corpo unico unibody senza punti di interruzione, riflette l’attenzione del brand ad un’estetica lineare.

Esso è definito da un singolo pezzo di alluminio che crea una linea elegante continua e sottile, arricchita ulteriormente dalla scelta di un colore tenue come Space Gray. Con soli 6,85mm di spessore e un peso di 499gr. Il MatePad è comodo da utilizzare ogni giorno e l’antenna Cavity Slot Magnetic (Csm) presente sul dispositivo ottimizza il segnale senza modificarne la superficie; una soluzione, questa, che permette di ottenere una qualità di ricezione alta senza rinunciare a un’estetica ricercata.

Nel suo interno, il tablet monta un set di chip a 4nm e una dual-antenna 2x2 Mimo con banda a 160 MHz che migliora ulteriormente anche l’esperienza di gaming. Il tablet integra una batteria da 7700 mAh e supporta la ricarica rapida da 20w così che si possa lavorare, guardare contenuti e studiare ovunque senza preoccuparsi della batteria.

Huawei Notes, l’app gratuita e professionale sviluppata in casa per prendere appunti, sfrutta i vantaggi del tablet per quanto riguarda la scrittura a mano. L’ultima versione migliorata, consente di scrivere a mano in modo fluente e di inserire documenti in diversi formati, oltre alla classificazione in cartelle e alla possibilità di personalizzare le copertine. Il testo digitato e quello scritto a mano possono essere trovati in un solo passaggio, il che significa che non è più necessario scansionare gli appunti pagina per pagina per trovare ciò che si sta cercando. In aggiunta, la visualizzazione a schermo diviso consente di aprire fino a quattro note contemporaneamente, in modo da poter continuare a prendere appunti mentre si naviga in rete. Con la tastiera portatile Smart Keyboard, dotata di una corsa dei tasti lunga 1,5mm, gli utilizzatori riscontreranno numerose facilitazioni, paragonabili a quelle disponibili su un Pc, in modo da facilitare la digitazione e ridurre il numero di tap.

MatePad 11,5 pollici supporta il più recente sistema operativo HarmonyOs 3.1, dotato di funzioni intelligenti per attività di ufficio come il “drag and drop”, permettendo così ai professionisti di lavorare con il tablet e uno smartphone, o con un Pc, un monitor, o con gli auricolari. Grazie alle nuove funzioni di collaborazione multischermo, il tablet supporta un livello di multitasking paragonabile a un Pc e, tra le funzioni anche SuperHub che in tandem con Take Snippet, consente di trasferire testo, immagini, link e file tra app e dispositivi semplicemente trascinandoli da un punto a un altro.

Il MatePad 11,5 pollici, in configurazione 6/128Gb è disponibile a partire da oggi al prezzo di 299,90 euro nella colorazione Space Gray sullo store ufficiale online. Inoltre, fino al 30 settembre, è disponibile una promozione sull’acquisto che permette di ottenere in omaggio anche la penna capacitiva M-Pencil di 2ˆ generazione e, con l’aggiunta di 49,90 euro, anche la tastiera Smart Keyboard versione UK. Infine, in occasione del Back to School, fino al 30 settembre sono attivi sconti fino al 50% su varie categorie di prodotto, numerosi bundle di acquisto e offerte lampo diverse ogni settimana e uno speciale sconto dell’8% valido su tutti i prodotti per gli iscritti al programma My Huawei Membership. Inoltre, in occasione della campagna per tutti gli studenti sarà possibile richiedere uno speciale coupon del 12% valido su una vasta selezione di prodotti.