Promozione PlayStation5: sconti fino al 7 settembre

PlayStation5 è la quinta console “casalinga” prodotta da Sony Interactive Entertainment. L’azienda ha annunciato, a partire da domani 25 agosto e fino al 7 settembre, l’inizio di una promozione che permette di acquistare la console con lettore al prezzo di 449,99 euro invece di 549,99, con un risparmio di 100 euro.

Annunciata durante l’edizione 2020 del Ces di Las Vegas, durante il quale sono stati annunciati anche i primi titoli che avrebbero poi composto la line-up, il suo design è stato svelato ufficialmente nell’evento di giugno dello stesso anno e la distribuzione avviata nel successivo mese di novembre.

La console è disponibile in una duplice veste: la Standard Edition, dotata di lettore ottico, e la Digital Edition, ideale per chi preferisce acquistare i propri giochi direttamente dal PlayStation Store.

Rispetto al passato PlayStation 5 vanta ovviamente numerose novità: in primis, utilizza una Gpu basata su un sistema (SoC) customizzato, che include il supporto alla tecnologia grafica di ultima generazione chiamata ray tracing, in grado di offrire livelli di realismo completamente nuovi e una fedeltà grafica mai vista prima.

L'hardware, inoltre, include una nuova tecnologia audio chiamata Tempest Engine, la quale permette di sintetizzare centinaia di sorgenti sonoreall'interno di un gioco e di offrire un’esperienza acustica/sensoriale tridimensionale. Ma non è tutto: la console implementa, per la prima volta, un sistema di archiviazione Ssd ad alte prestazioni pensato per garantire tempi di caricamento istantanei e una larghezza di banda maggiore, fondamentale per rendere i giochi più coinvolgenti. Unitamente all’Ssd, la potenza di Cpu e Gpu rende possibili prestazioni mai viste prima su una console PlayStation, supportando risoluzioni sia 4k che 8k. La console, in più, offre un'azione di gioco fluida e iper-scorrevole, grazie al supporto ad una frequenza di fotogrammi elevata fino a 120 fps (per i giochi compatibili) e con piena gestione di output a 120Hz sui display 4k.