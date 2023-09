Gamers sempre più numerosi: Kingston condivide alcuni consigli per migliorare le performance di gioco

Nel corso del tempo i videogame hanno conquistato sempre più spazio nella cultura popolare, e oggi rappresentano una fetta importante dell’industria dell’intrattenimento, che non conosce limiti di età. Solo in Italia, per esempio, il mercato dei videogiochi vale circa 2,2 miliardi di euro, con un numero di appassionati stimato a 14,2 milioni per un’età media di 29,8 anni.

Come per le più importanti invenzioni e scoperte della storia, il dibattito su quale sia stato il primo videogame e sul suo inventore risulta ancora aperto. Più fonti attribuiscono la paternità del videogioco al fisico William Higinbotham, che ha ideato Tennis for Two nel 1958, un piccolo computer analogico, con cui i giocatori potevano regolare due manopole e premere un pulsante, che simulava una partita di tennis su un oscilloscopio. In sostanza, si trattava di una prima versione del gioco di successo Pong, che vedrà la luce 14 anni dopo. La prima console della storia, invece, è datata 1966, con una serie di videogiochi collegabili a una normale Tv dell’epoca e la possibilità di utilizzare una pistola ottica. Ma per il boom bisogna aspettare qualche anno più tardi: sono infatti gli anni ’70 che segnano l’arrivo dei videogame nella cultura di massa. A marcare quest’epoca sono soprattutto i cabinati, che diventano, per quella generazione, anche un momento di vera e propria aggregazione e socializzazione.

«Dagli anni 50 ad oggi i videogiochi non hanno più smesso di evolversi, spostandosi sempre di più verso una dimensione portatile, che potesse spostarsi dalle sale giochi e arrivare nelle case di chiunque, senza limiti. Oggi siamo nell’era delle console ultratecnologiche e dei Pc che offrono un’esperienza videoludica totalmente coinvolgente e immersiva. Processori più veloci, maggiore memoria e schede grafiche migliorate alzano gli standard di gioco, consentendo frame rate più veloci e grafiche più dettagliate», ha commentato Fabio Cislaghi, di Kingston Technology.

Per mantenere alta la qualità dell’esperienza dei videogame è necessaria una corretta manutenzione e l’utilizzo dei giusti componenti informatici e digitali. Per questo motivo Kingston Technology, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha stilato una lista di quattro consigli per vivere una perfetta esperienza videoludica su Pc e console:

Heatsink su Ps5

Raffreddamento. I giochi che richiedono un utilizzo intensivo della grafica possono causare il surriscaldamento di console, Pc e laptop, danneggiandone irrimediabilmente i componenti. Per fare in modo che non accada bisogna adottare degli approcci differenti in base al dispositivo che si utilizza: per le console, per esempio, è necessario evitare di appoggiarla su superfici come i tappetini, che possono causare accumuli di polvere e sporco sulle alette di ventilazione, posizionandola invece su una superficie solida, utilizzando un supporto che assicuri spazio tra il lato inferiore e la sua superficie. Inoltre, è possibile espandere lo storage con un dissipatore di calore come l’Ssd Kingston Fury Renegade Heatsink, tramite uno slot di espansione sulla console. A questo proposito, per venire incontro ai gamer, Kingston ha creato una guida per installare correttamente una Ssd M.2 per console Ps5. Anche nel caso di Pc e laptop il calore può essere un ostacolo per le prestazioni di gioco: l'accumulo di polvere è infatti comune; pertanto, è sempre buona norma pulire regolarmente le ventole per ottenere le prestazioni desiderate e per la gestione del calore ottimale. Nel caso dei Pc assemblati, è possibile fare affidamento su due tecniche per ridurre il calore generato dalla Cpu in tutta sicurezza: raffreddamento a liquido, che rappresenta uno dei metodi migliori per raffreddare un Pc, e raffreddamento ad aria, composto da dissipatore di calore e ventola. Entrambe le soluzioni sono eccellenti, la scelta dipende dalle preferenze personali, dal budget e dalle esigenze specifiche del sistema. Ma indipendentemente dal tipo di sistema di raffreddamento scelto l'aspetto più importante è garantire il massimo raffreddamento del Pc, in modo tale che il sistema preservi la prestazione ottimali evitando limitazioni;

