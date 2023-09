Festa delle offerte Prime: il 10 e 11 ottobre si riparte con gli sconti Amazon

I clienti Amazon Prime possono iniziare in anticipo il loro shopping per la stagione natalizia grazie alla Festa delle Offerte Prime, che inizierà il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre. L’evento, annunciato da colosso dell’e-commerce durerà 48 ore e metterà a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese. Con nuove offerte su un’ampia selezione di prodotti per tutta la durata dell’evento, la Festa delle Offerte Prime permetterà a tutti i clienti iscritti di vivere un'esperienza di shopping davvero unica: Amazon offrirà i prezzi più bassi di quest'anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e Lg.

Tuttavia, in attesa della Festa delle offerte Prime, Amazon ha già lanciato una campagna promozionale su una selezione di dispositivi Amazon che includono: Echo Pop + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività wi-fi) disponibile a 22,99 euro, Blink Outdoor (1 Camera System) + Blink Mini Pan-Tilt (1 Camera) disponibile a 60 euro, Sistema wi-fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, acquistabile a 64,99 euro e Tcl Tv 32sf540 con Fire TV disponibile a 159,00 euro.

Inoltre, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda, è possibile supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata.

Le offerte non finiscono qui:

Amazon Music Unlimited : per un periodo limitato, i clienti Prime che sono nuovi abbonati al servizio possono ottenere 4 mesi di uso gratuito, con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità. Inoltre, sempre i clienti Prime possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi;

: per un periodo limitato, i clienti Prime che sono nuovi abbonati al servizio possono ottenere 4 mesi di uso gratuito, con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità. Inoltre, sempre i clienti Prime possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi; Amazon Fashion: i clienti Prime hanno accesso a sconti fino al 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri.

Ecco alcuni suggerimenti per prepararsi alla Festa delle Offerte Prime: