Ifa 2023: le novità di Verbatim alla fiera di Berlino

Verbatim ha ufficialmente annunciato la partecipazione alla prossima edizione di Ifa 2023, la fiera dell’elettronica che si terrà a Berlino dall’1 al 5 settembre prossimi. Durante l’evento, l’azienda leader globale nell'archiviazione dati e nelle periferiche per computer, mostrerà un’ampia selezione di nuovi prodotti di archiviazione e accessori per dispositivi mobili e computer progettati per migliorare la praticità, l'efficienza e la tranquillità di tutti i giorni.

I nuovi Ssd al centro dell'attenzione. Verbatim sarà, infatti, orgogliosa di presentare il suo nuovo Ssd interno Vi12000 Generation 5 PCie Nvme M.2, uno dei solid state drive interni più veloci sul mercato, con velocità di lettura/scrittura rispettivamente di 12.300 Mb\s e 11.888 Mb\s. Accanto a questo prodotto di punta, Verbatim presenterà anche un assortimento di Ssd interni ed esterni, tra cui il modello Vi7000g, ideale anche per gli appassionati di giochi e compatibile con le console PlayStation 5.







Verbatim sarà presente anche i suoi monitor portatili, progettati per estendere senza soluzione di continuità le capacità di visualizzazione di Pc, laptop, tablet o telefoni. I monitor touchscreen full Hd offrono uno schermo aggiuntivo tramite una singola connessione Usb-c ideale per i professionisti che cercano una maggiore produttività durante i viaggi o per un migliore intrattenimento a casa o in viaggio.

Verbatim presenterà anche il suo nuovo My Finder Bluetooth Tracker, una soluzione pratica per aiutare le persone a tenere traccia dei propri effetti personali utilizzando i propri smartphone.

L'esclusiva compatibilità con Trova la mia app di Apple consente un facile monitoraggio e recupero di oggetti di valore come chiavi, borse e persino animali domestici.

Oltre a Ssd, monitor e tracker, Verbatim metterà in evidenza la sua gamma di nuovi accessori, tra cui caricabatterie GaN, hub e dock, mini proiettori, dashcam, caricabatterie Magsafe e la gamma di prodotti gaming identificati dal marchio dedicato SureFire. In qualità di leader nelle soluzioni di archiviazione, l'azienda presenterà anche la sua gamma completa di prodotti, che comprende supporti ottici, dischi rigidi, schede di memoria e unità Usb.