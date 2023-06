Verbatim, nuove unità Ssd per prestazioni al top

Verbatim ha ampliato la sua gamma di unità Ssd (Solid State Drive) interne con l'introduzione dell'unità Vi3000 per l'upgrade ad alte prestazioni di computer fissi e portatili, e dell'unità Vi7000g per i Pc da gioco e le console PlayStation 5.

L’unità Vi3000 m.2 Pcie Gen 3 Nvme è progettata per coloro che vogliono fare un upgrade della soluzione di archiviazione del proprio sistema e incrementare le prestazioni di computer fissi, portatili e sistemi di piccolo formato. Essa offre una velocità di lettura e scrittura fino a 3300 mb/s, una velocità Iops(input/output operations per second) in lettura e scrittura fino a 150.000 e una resistenza fino a 1500 Tb. Grazie al controller avanzato e ai chip flash 3d Nand ad alta velocità, l'unità Ssd Vi3000 garantisce tempi di avvio, spegnimento e caricamento più rapidi, offrendo prestazioni e affidabilità eccezionali. La Vi3000 è disponibile in diverse capacità (da 256 a 2Tb) e offre un ampio spazio di archiviazione anche per le applicazioni più impegnative.

Progettata per attività di gaming ad alto livello, laVi7000g m.2 Pcie Nvme è l'upgrade fondamentale per i Pc gaming o le console.

Grazie alla tecnologia Pcie Generation 4, l'unità offre una velocità in lettura senza precedenti, fino a 7.400 mb/s, e in scrittura fino a 6.700 mb/s. Con Iops in lettura fino a 800.000 e in scrittura fino a 1.000.000, questa unità Ssd è pensata per gestire con facilità anche le applicazioni e i giochi più impegnativi. Essa è compatibile con PlayStation 5 e consente di memorizzare e giocare ai giochi PS5 direttamente dall'unità. È dotata, inoltre, di un dissipatore di calore e di una cache Dram per garantire prestazioni top di gamma, assicurando che i sistemi di gioco funzionino sempre al massimo. La capacità fino a 2Tb permette di archiviare i propri giochi, contenuti multimediali e le applicazioni preferite.

«L'unità Ssd Vi3000 è un'eccellente soluzione di archiviazione per chi cerca di migliorare le prestazioni e l'affidabilità del proprio sistema», ha commentato Chris Chalder, Business Development Manager di Verbatim. «Grazie alla tecnologia PCIe Generation 4 e al dissipatore di calore integrato, l'unità Vi7000g garantisce una velocità senza precedenti per i giochi PC ad alta intensità e per le console PlayStation 5», ha concluso. È possibile acquistare le nuove unità SSD su Amazon, Macshop e Blitzmicro.