Vision Pro: l'incontro tra Realtà Fisica e Virtuale secondo Apple

Il World Wide Developers Conference che Appleorganizza all’inizio di giugno di ogni anno rappresenta una fucina per tanti giovani talenti che si confrontano e si mettono alla prova con le più innovative tecnologie di programmazione.

L’evento, rappresenta anche l’occasione per Apple di stupire con prodotti innovativi e rivoluzionati. Questa edizione è stata la volta del Vision Pro, un dispositivo che introduce un'interfaccia utente completamente tridimensionale controllata dagli input più naturali e intuitivi possibili: gli occhi, le mani e la voce dell'utente.

Il design è caratterizzato da un sistema di visualizzazione ad altissima risoluzione con 23 milioni di pixel su due schermi e da un potente doppio processore, sviluppato nei propri laboratori, che garantire la massima esperienza in termini di Realtà Aumentata.

Vision Pro inaugura lo Spatial Computing, una nuova dimensione del personal computing, che tiene conto dello spazio fisico per creare un'interfaccia tridimensionale che fa convergere il mondo digitale a quello fisico. Inoltre, grazie al supporto per Magic Keyboard e Trackpad, è possibile portare le potenti funzionalità del proprio Mac all'interno di Vision Pro in modalità wireless, creando un enorme display 4k privato e portatile con testi incredibilmente nitidi.

Con due display ad altissima risoluzione, il visore può trasformare qualsiasi spazio in una sala cinematografica personale con uno schermo che sembra largo 30 metri e un sistema audio spaziale avanzato. Ė possibile così guardare programmi televisivi o godersi splendidi film in modalità tridimensionale, oppure giocare con titoli in grado di portare i giocatori in mondi completamente nuovi, che possono crescere ben oltre le dimensioni di una stanza fisica, con paesaggi dinamici e molto suggestivi.



Grazie alla prima fotocamera tridimensionale, Apple Vision Pro permette di catturare, rivivere e immergersi nei ricordi preferiti di ciascuno: accedendo alla libreria fotografica su iCloud, sarà possibile visualizzare le foto e i video a grandezza naturale con colori brillanti e dettagli spettacolari e ogni foto panoramica scattata su iPhone, avvolge la persona dando la sensazione di trovarsi proprio nel punto in cui è stata scattata. Anche le chiamate FaceTime con VisionPro sono portate ad un livello successivo, con tutti i partecipanti alla chiamata riflessi in piastrelle a grandezza naturale, e l'audio spaziale che fa sembrare che i partecipanti stiano parlando proprio nel punto in cui sono posizionati.



Apple Vision Pro racchiude una quantità sorprendente di tecnologia in un design compatto.

Un unico pezzo di vetro tridimensionale e laminato, lucidato per creare una superficie ottica che funge da lente per l'ampia gamma di fotocamere e sensori necessari a fondere il mondo fisico con i contenuti digitali. Il vetro confluisce nella cornice in lega di alluminio personalizzata che si curva dolcemente intorno al viso, mentre il sistema modulare consente di adattarsi a un'ampia gamma di persone. Il Light Seal è realizzato in un tessuto morbido ed è disponibile in una gamma di forme e dimensioni che si flettono per adattarsi al viso dell'utente per una vestibilità precisa. Le cinghie flessibili assicurano che l'audio non si disperda, mentre la fascia per la testa è lavorata a maglia tridimensionale come un unico pezzo per fornire ammortizzazione, traspirabilità ed elasticità.

Dotato di un rivoluzionario sistema di visualizzazione ad altissima risoluzione costruito sfruttando la potenza di un chip Apple, Vision Pro utilizza la tecnologia micro-oled per racchiudere 23 milioni di pixel in due display, ciascuno delle dimensioni di un francobollo, con colori ampi e un'elevata gamma dinamica. Questa innovazione tecnologica, combinata con lenti catadiottriche personalizzate, consentono una nitidezza e una chiarezza incredibili.Un sistema audio spaziale avanzato è il fulcro dell'esperienza Vision Pro: esso crea la sensazione che i suoni provengano dall'ambiente che circonda la personae adatta il suono allo spazio. Due driver, amplificati singolarmente all'interno di ogni capsula audio, offrono un suono spaziale personalizzato basato sulla geometria della testa e delle orecchie dell’utilizzatore.

Oltre a creare un display ed audio rivoluzionari, il sistema di eye tracking ad alte prestazioni del Vision Pro utilizza telecamere ad alta velocità e proietta sugli occhi della persona un fascio di luce Led invisibile, di forma circolare, per un input reattivo e intuitivo. Queste innovazioni rivoluzionarie sono supportate da un processore a doppio chip M2 e dal nuovissimo chip R1 che elabora gli input provenienti da 12 telecamere, cinque sensori e sei microfoni per garantire che i contenuti sembrino apparire davanti agli occhi della persona in tempo reale.



Costruito sulla base di decenni di innovazione ingegneristica, visionOs è stato progettato da zero per supportare i requisiti di bassa latenza dell'elaborazione spaziale. Il risultato è un sistema operativo rivoluzionario in grado di sfruttare lo spazio intorno all'utente, liberando nuove opportunità al lavoro e a casa.VisionOs presenta una nuovissima interfaccia tridimensionale che fa apparire e sentire i contenuti digitali presenti nel mondo fisico della persona. Rispondendo dinamicamente alla luce naturale e proiettando ombre, aiuta a comprendere la scala e la distanza. Per consentire la navigazione e l’interazione con i contenuti tridimensionali, VisionPro introduce un sistema di input completamente nuovo, controllato da occhi, mani e voce. Le persone possono navigare tra le app semplicemente guardandole, toccando con le dita per selezionare, sfiorando il polso per scorrere o usando la voce per dettare. Il visore è anche dotato di EyeSight, una straordinaria innovazione che aiuta le persone a rimanere in contatto con chi li circonda: quando una persona si avvicina a qualcuno che indossa il visore il dispositivo diventa trasparente, lasciando che la persona la veda e visualizzando al contempo gli occhi di chi lo indossa. Quando l'utente è immerso in un ambiente o sta utilizzando un'applicazione, EyeSight fornisce indicazioni visive agli altri su ciò che l'utente sta concentrando.

Apple Vision Pro è dotato di un nuovissimo App Store dove è possibile accedere a centinaia di migliaia di app per iPhone e iPad già note, che si adattano automaticamente al nuovo sistema di input di Vision Pro.

Vision Pro parte da 3499 dollari e sarà disponibile all'inizio del prossimo anno, inizialmente negli Stati Uniti e nel corso dell’anno in tutti gli altri Paesi.