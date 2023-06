Huawei MateBook 16s 2023: schermo ampio, leggero e performante

Annunciata la disponibilità del nuovo Huawei MateBook 16s, il pc portatile leggero e dall’ampio schermo, ora arricchito di nuove funzionalità smart e ancora più performante.

In grado di soddisfare le esigenze di creativi e professionisti del multi-tasking che hanno bisogno di uno schermo ampio e di un device affidabile per eseguire anche operazioni complesse, il nuovo notebook porta in dote l’antenna Metaline, la novità di casa Huawei che conferisce ai pc una connessione più stabile anche sulle lunghe distanze.

In un’era in cui la connessione a internet è una necessità quotidiana imprescindibile, Metaline assicura una potenza di connessione maggiore con la funzionalità wi-fi 6+.

MateBook 16s eredita il display da 16 pollici touchscreen da 2,5k della generazione precedente, ma in una versione aggiornata con una chiarezza e una luminosità che arriva a 400 nits, un valore che permette di visualizzare in modo ancora più nitido i contenuti e guardare film e serie tv direttamente dal proprio pc.

Grazie a Intel Core di 13esima generazione i9-13900h, il nuovo portatile Huawei offre prestazioni migliorate con un Thermal Design Power (Tdp) fino a 60w e supporta 14 core, 20 thread e una frequenza turbo massima di 5Ghz.

Allo stesso tempo, il processore adotta un’architettura dei core ibrida che comprende P-Core (Performance Core) ed E-Core (Efficiency Core). I primi riescono a gestire anche operazioni pesanti come il gaming e il montaggio video, mentre Efficiency Core carichi di lavoro più leggeri o attività in background, come download e riproduzione di file audio. Inoltre, questo pc supporta la possibilità di pianificare in modo intelligente le risorse in base ai requisiti delle varie attività, per garantire che ogni operazione sia eseguita in modo corretto. Il dispositivo è inoltre fornito di una batteria dalla capacità di 84w e un caricabatterie da 125w che garantiscono potenza e comodità anche fuori casa.

Dopo anni di ricerca e sviluppo, Huawei ha realizzato la propria antenna metamateriale, caratterizzata da distintive proprietà elettromagnetiche, nota come Metaline. Ora integrata su questo notebook, l’antenna garantisce connessioni Internet più fluide e libera dal fastidio di segnali deboli e irregolari. All’aria aperta, MateBook 16s può raggiungere la connessione anche a grande distanza, fino a 270 metri e, se si ha la necessità di lavorare in una stanza molto lontana dal router, l’antenna consente di “attraversare le pareti”, assicurando una connessione stabile e priva di disturbi.

Per soddisfare le esigenze di tutti, anche in caso di inconvenienti che possono verificarsi durante il lavoro da remoto, il dispositivo integra la soluzione Super Device che consente di connettere istantaneamente più unità al pc con un semplice drag and drop. Ad esempio, i graphic designer che hanno bisogno di un’interfaccia più ampia, possono collegare il proprio tablet al pc per beneficiare di un’esperienza multi-schermo oppure utilizzare il tablet come schermo secondario per veloci appunti, sketch e illustrazioni.

MateBook 16s migliora anche l’esperienza delle video conferenze grazie ad Ai Camera e Ai Sound, consentendo di ottimizzare e proteggere la propria privacy con sfondi virtuali, algoritmi di cancellazione del rumore e, con la funzione FollowCam, che colloca il soggetto sempre centro dell’inquadratura durante una presentazione. Inoltre, la funzionalità Personal Voice Enhancement consente di arricchire la propria voce in chiamata ed eliminare i rumori di sottofondo ed è possibile collegare auricolari sia wireless sia via cavo Type-c. Grazie alle funzionalità smart del nuovo MateBook, Huawei concretizza il concetto di Ai Living senza soluzione di continuità in cui le attività quotidiane possono essere centralizzate e svolte in maniera intelligente, con più comodità e flessibilità.

Il notebook è disponibile su Huawei Store nella colorazione Space Gray con 16Gb di Ram e 1Tb di Rom con Ssd al prezzo di 1799,90 euro. Inoltre, acquistando il dispositivo entro il 30 giugno sarà possibile ricevere in omaggio anche MatePad 11 2021 e, per i possessori di un precedente modello della linea MateBook, sarà possibile registrare il proprio dispositivo per ottenere un coupon di 100 euro sull’acquisto del nuovo MateBook 16s.