La eSim di Iliad fa il suo debutto in Italia

Iliad ha annunciato l’arrivo la propria eSim, una scheda virtuale che consente di sottoscrivere le offerte iliad senza la necessità di una Sim fisica. Un ulteriore passo avanti nell'evoluzione delle tecnologie di comunicazionedi Iliad, che risponde in maniera concreta alla voce e alle esigenze quotidiane della propria community.

Una delle principali caratteristiche dell'eSim è la sua praticità.

Con essa, infatti, non sarà più necessario inserire o estrarre la Sim dal proprio smartphone, eliminando così il rischio di perderla o danneggiarla, ed in più risulta una soluzione sostenibile, perché non necessità di nessun supporto materiale o imballaggio.

Con l'introduzione della nuova scheda, i 10 milioni di clienti mobile iliad ed i nuovi che vorranno unirsi, potranno godere di tutti benefici offerti da questa novità. Rimane, comunque, sempre disponibile la possibilità di attivare l’offerta mobile desiderata scegliendo l’opzione della Sim fisica.

L’eSim iliad è disponibile per tutte le offerte mobile dell’operatore. I particolare, per chi è già utente iliad:

per chi ha un'offerta a 9,99 euro o richiede il passaggio ad un’offerta a 9,99, l'attivazione dell'eSim è gratuita;

per chi ha un’offerta con tariffa inferiore a 9,99 euro, iliad prevede un costo una tantum di attivazione di 9,99 euro.

Per i nuovi utenti invece, indipendentemente dall’offerta sottoscritta, il costo di attivazione dell’eSim è di 9,99 euro.

Per procedere all’installazione della Sim virtuale sul proprio smartphone è sufficiente inquadrare il Qr code, fornito al momento della sottoscrizione, inserire il codice segreto ricevuto al completamento della procedura e seguire alcuni semplici step di configurazione previsti dal proprio device.

L'eSim può anche essere trasferita da un dispositivo all'altro, offrendo una maggiore flessibilità a coloro che cambiano telefono: è sufficiente disinstallarla dal vecchio dispositivo e riutilizzare il Qrcode, reperibile dalla propria Area Personale o nella mail di sottoscrizione, sul nuovo smartphone.

L'eSim iliad è disponibile su iliad.it, alle Simbox presenti nei 38 Flagship Store, in tutti gli iliad Corner e chiamando il 177. Basterà scegliere l’opzione “eSim” durante la sottoscrizione dell’offerta oppure richiederla, nel caso di un utente iliad, dall’Area Personale.