La tecnologia italiana a Londra per parlare di e-learning futuro

L’accessibilità dell’apprendimento a distanza e la possibilità di formarsi da remoto hanno reso l’e-learning uno dei settori più futuribili in assoluto.

Secondo i dati di Research and Markets, considerato il più grande archivio di ricerche di mercato al mondo, questo settoreraggiungerà i 325 miliardi di dollari di valore complessivo entro il 2025.

In Italia, l’industria dell’e-learning vale già oggi 19 miliardi di euro e rappresenta un’innovazione chiave nell’ambito della formazione aziendale e professionale.

Accompagnare l’e-learning verso un’integrazione tecnologica sempre più all’avanguardia è l’obiettivo di Learning Technologies, la principale fiera dedicata all'apprendimento a distanza in ambito lavorativo che si svolgerà a Londra i prossimi 3 e 4 maggio. Per il secondo anno consecutivo, tra gli oltre 200 espositori internazionali sarà presente Media Engineering, società romana leader nella comunicazione digitale innovativa la quale, attraverso la realizzazione di software e applicazioni all’avanguardia, progettazione di e-Learning Management System 3d e Gamification, si pone l’obiettivo di creare soluzioni tecnologiche per le aziende che puntino a una comunicazione digitale integrata a 360 gradi.

La società italiana, che parteciparà all’evento accompagnata dal proprio partner commerciale londinese AruVr, presenterà un esempio di integrazione tra realtà virtuale, aumentata e olografica. Per garantire un forte effetto scenico, i visitatori saranno accolti da "Titan the Robot", la star del programma "Britain's Got Talent" che offrirà la sua performance direttamente dallo stand che sarà allestito in loco, per l’occasione dotato di tecnologie olografiche, di realtà virtuale ed aumentata.

A raccontare le soluzioni innovative di Media Engineering, infatti, sarà un avatar affiancato da altre singole unità olografiche posizionate nella parte alta dello spazio espositivo, per mostrare a tutti le potenzialità delle tecnologie nel campo dell’e-learning.“Dal virtuale all’olografia, il nostro obiettivo è mettere in mostra l’integrazione tra questi due mondi e dimostrare come possano interagire tra loro per rendere più efficace il training, il tutto al servizio di un nuovo modo di concepire l’e-learning in chiave futuristica e sempre più efficace”, ha spiegato Franzese, co-founder e Ceo dell’azienda.