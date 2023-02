Meta Verified: la spunta blu di Facebook e Instagram ora è a pagamento

Il cambio era nell’aria. Mark Zuckerberg non aveva nascosto l’idea di implementare i prodotti Meta, ossia Facebook e Instagram, con miglioramenti di privacy, verifica degli account e sicurezza. Il famoso badge blu, che a oggi è in possesso solo di profili verificati attraverso procedure a volte anche un po’ farraginose, presto sarà a pagamento.

Ad annunciarlo è stato Zuckerberg in persona che in un post ha spiegato che «questa settimana iniziamo a implementare Meta Verified, un servizio di abbonamento che ti consente di verificare il tuo account con un documento di identità, ottenere un badge blu, ottenere un’ulteriore protezione contro gli account che affermano di essere te e ottenere l'accesso diretto all'assistenza clienti. Questa nuova funzione riguarda l'autenticità e la sicurezza dei nostri servizi».

Sulla scia di quanto fatto da Elon Musk con Twitter, anche Zuckerberg ha deciso di ottenere nuovi introiti attraverso abbonamenti mensili piuttosto sostanziosi: 11,99 dollari al mese sul web o 14,99 dollari al mese su iOS. Si parte da domani da Australia e Nuova Zelanda e presto arriveranno altri Paesi.

Una mossa che potrebbe aiutarlo nel dissanguamento del titolo in borsa. Meta a inizio febbraio ha perso il 26,4%, oltre 250 miliardi di dollari della sua capitalizzazione, una delle perdite maggiori nella storia della Borsa di New York. A pesare sulla performance della società è il calo dei profitti nella quarta trimestrale 2021 e la perdita di un milioni di utenti di Fb (la prima in 18 anni), nonché le deludenti previsioni per l'anno in corso. Il colosso digitale di Marc Zuckerberg ha chiuso gli ultimi tre mesi dell'anno scorso con ricavi per 33,67 miliardi di dollari (contro i 28,07 miliardi di un anno prima e in linea con le sue previsioni) ma ha registrato un utile netto di 10,29 miliardi di dollari (-8%), sotto le attese degli analisti.