Tab 11, il tablet di Tcl che offre un’esperienza da cinema

Tcl ha annunciato l’arrivo del Tab 11, il suo più recente tablet condisplay 2k da 11 pollici con dettagli e colori nitidi e ricchi. Alimentato da una batteria da 8000mah, Tab 11 offre fino a 10 ore di streaming online ed è dotato di una fotocamera frontale grandangolare da 8Mp per videochiamate in Hd.

Il tablet presenta un'elegante finitura in alluminio, un design sottile e leggero e quattro altoparlanti con Digital Theatre System per un'esperienza audio coinvolgente.

Dotato di un ampio display con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e un rapporto schermo/corpo dell'85%, grazie alla tecnologia Nxtvision Visual Enhancement, il tablet offre una qualità dell'immagine straordinaria, con colori più intensi e nitidi. Esso include anche funzioni per la cura degli occhi, come la riduzione della luce blu, la modalità di visualizzazione ottimizzata alla luce del sole e la modalità di visualizzazione scura per una visione sempre confortevole.

In termini di prestazioni, il tablet è alimentato da 4Gb di Ram e offre 64Gb di memoria Rom, fornendo ampio spazio per le attività quotidiane e l'intrattenimento.

La batteria supporta fino a 10 ore di streaming online e offre funzionalità di ricarica inversa, consentendo di fungere da power bank di emergenza per dispositivi Android e iOs.

Tab 11 è disponibile in Europa nella versione wi-fi, per soddisfare le necessità di coloro che preferiscono godersi l'intrattenimento nel comfort della propria casa. L’esperienza audio coinvolgente e ricca di bassi grazie ai quattro altoparlanti, è assicurata dal sound booster e al Digital Theatre System. Inoltre, la fotocamera frontale grandangolare da 8Mp è perfetta per videochiamate Hd chiare e vivaci. Con il suo design sottile e leggero, il tablet di Tcl presenta un'elegante finitura in alluminio e un innovativo design della fotocamera posteriore. La T-Pen opzionale offre 4096 livelli di sensibilità per un'esperienza di disegno e scrittura naturale, rendendo il tablet ancora più versatile.

Il sistema operativo del tablet, basato su Android 13, è ottimizzato per gli schermi di grandi dimensioni e offre migliori capacità di multitasking e un'interfaccia più lineare e intuitiva. La funzione Google Kids Space garantisce un'esperienza a misura di bambino, mentre l'interfaccia include le funzioni Pc Mode e Floating Window per una maggiore produttività e multitasking.

Tcl Tab 11 è disponibile a partire da 249 euro.