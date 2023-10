I Tv The Frame Samsung trasformano la casa in una galleria d’arte grazie a Toiletpaper

Samsung e l’universo Toiletpaper di nuovo insieme per introdurre, questa volta, l’arte pop all’interno delle mura di casa. Grazie ad una rinnovata collaborazione con il collettivo artistico fondato da Maurizio Cattelan e dal fotografo Ferrari, i Televisori Samsung della serie The Frame potranno essere personalizzati con una nuova collezione digitale di artwork, fotografie di visual art in grado di trasformare la casa in una vera e propria galleria d’arte esclusiva e personale.

La collezione, disponibile a pagamento nell’Art Store dei dispositivi The Frame, si compone di 20 foto che rispecchiano a pieno l’universo colorato pop fatto di immagini non convenzionali e surreali.

Con questa nuova iniziativa che oggi coinvolge i dispositivi The Frame e che in passato ha riguardato i prodotti della linea Bespoke e non solo, Samsung mette a disposizione nuove opportunità di personalizzazione degli ambienti domestici, aggiungendo un tocco artistico che si adatta perfettamente a un dispositivo della serie The Frame, un televisore com gli altri quando acceso e quando spento, diventa un quadro.

In aggiunta ai tradizionali televisori infatti, grazie al suo design unico e sottile che richiama fortemente il concept di un quadro nel momento in cui è spento, i televisori The Frame attraverso la funzione preinstallata Art Mode, si trasforma in un pezzo da galleria delle più incredibili collezioni d’arte del mondo. Il matte display e la tecnologia Qled di Samsung, insieme ai colori originali delle opere d’arte, sono valorizzati e i dettagli espressi in alta definizione. The Frame diventa quindi un vero e proprio quadro, grazie anche alla possibilità di scegliere tra le tante cornici intercambiabili, per valorizzare al meglio gli interni in perfetta armonia con qualsiasi arredo.

Ciascuna delle 20 foto pop Toilepaper è acquistabile dai possessori di The Frame, scaricandole a pagamento dal catalogo Samsung Art Store.