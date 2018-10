Nobel per la Fisica 2018, premiati i pionieri del laser Ashkin, Mourou e Strickland

E per la prima volta dal 1963 (e solo la terza volta da quando è stato istituito il Nobel) tra i premiati c'è anche una donna. Nel 1963 la vincitrice era stata Maria Goeppert-Mayer. Prima di lei, 60 anni prima, il Nobel per la fisica era stato assegnato a Marie Curie.



Secondo la Reale Accademia Svedese delle Scienze i ricercatori si sono distinti «per invenzioni fondamentali nel campo della fisica dei laser». Il riconoscimento è stato diviso da una parte all'americano Arthur Ashkin «per le pinze ottiche e la loro applicazione ai sistemi biologici», e per l'altra metà al francese Gérard Mourou e alla fisica canadese Donna Strickland per «il sistema di generazione di impulsi ottici ad alta intensità

Il Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato a Arthur Ashkin, Gerald Gérard Mourou e Donna Strickland, pionieri del laser. I tre hanno aperto la strada alle applicazioni del laser in molti campi, compresa la biologia.».