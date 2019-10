Rivoluzione Instagram, le nuove funzioni contro haters e cyberbulli: silenzio e un adesivo

Venerdì 4 Ottobre 2019, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 10:43

Continua la rivoluzione che in questi ultimi giorni sta cambiando il volto dei social network. Dopo le sparizioni dei like, Instagram ha infatti avviato un test per le nuove funzioni contro haters e cyberbulli.Il social ha dato infatti il via al periodo di prova della funzione “Silenzia”, nata con lo scopo di proteggere gli utenti da commenti e interazioni non gradite. Per attivarla, basterà selezionare il profilo da silenziare nella sezione privacy, oppure scorrere verso sinistra un commento dell'utente indesiderato. Silenziando l’utente non gradito, i suoi commenti saranno nascosti a tutti e visibili solo all'autore. La funzione elimina anche tutte le notifiche legate a un commento effettuato dall’account silenziato e i messaggi diretti delle persone oscurate finiranno direttamente nella sezione delle richieste.Queste nuove funzioni nascono con l'obiettivo di eliminare l'azione sempre più forte dei “bulli da tastiera” visto che, come commentato dal capo di Instagram Adam Mosseri, «Il bullismo è una questione complessa e Instagram è consapevole che i giovani affrontano una quantità sproporzionata di contenuti offensivi, ma sono spesso riluttanti a segnalare o bloccare i coetanei che li bullizzano»,«Silenzia è stata pensata per permettere a tutti gli utenti di proteggere il proprio account in totale tranquillità, senza perdere di vista il bullo» ribadisce Mosseri in un post publicato proprio su Instagram.Il social network ha poi ideato la call to action Create don’t hate (Create, non odiate) per combattere il cyberbullismo e l'odio sempre più diffuso in rete con la creatività degli utenti: in tutto il mondo sarà lanciato un adesivo da utilizzare nelle Storie dal titolo “Create don’t hate”.