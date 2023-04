La famiglia Nord di OnePlus si allarga con l’arrivo del Ce Lite 3 5g

Annunciati da OnePlus due nuovi dispositivi della famiglia Nord: lo smartphone Ce 3 Lite 5g e gli auricolari Buds 2. Dopo il successo fatto registrare dal predecessore, il Ce 3 Lite 5g presenta prestazioni “fast&smooth” che contraddistinguono il brand.

Il nuovo smartphone è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5g, di una fotocamera principale da 108Mp e di una batteria da 5000mAh con ricarica ultraveloce da 67w. Buds 2 invece, offrono una qualità audio chiara e bassi profondi grazie al driver extra-large da 12,4mm che ne aumenta il campo sonoro.

A questo si aggiunge la tecnologia per la cancellazione adattiva del rumore.

Nord Ce 3 Lite 5g

Questo modello è alimentato da una batteria da 5000mAh e una ricarica ultraveloce Supervooc Endurance Edition da 67w intuitiva e sicura, che consente di ottimizzare l'utilizzo del dispositivo, raggiungendo l'80% della carica in soli 30 minuti. Questo sistema permette anche di raddoppiare i cicli di ricarica, contribuendo ad aumentare la durata della batteria e la sua salute complessiva nel lungo periodo. Grazie all’inserimento di 12 sensori all’interno dello smartphone, il Nord Ce 3 Lite 5g è in grado di monitorare costantemente la temperatura del dispositivo, prevenendone il surriscaldamento.

Il device è il primo smartphone OnePlus ad essere dotato di una fotocamera principale da 108mp, ed un formidabile zoom 3x lossless, che permette di catturare i soggetti in modo chiaro e nitido, anche da lontano. Grazie alla fotocamera profondità da 2Mp, è possibile anche regolare la profondità di campo degli scatti e migliorare i risultati in modalità ritratto. Inoltre, la fotocamera frontale da 16Mp e il software avanzato aggiungono maggiori dettagli ai ritratti umani per selfie di qualità superiore.

L'intrattenimento diventa un'esperienza sempre piacevole grazie al display Fhd da 6,72 pollici a 120 Hz adattivi e un rapporto screen-to-body del 91,4%. Per un’esperienza d’uso ancora migliore, lo smartphone presenta anche il Global Dc Dimming, un sistema di retroilluminazione dello schermo che consente di visualizzare i contenuti più a lungo anche in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Dal lato hardware, il OnePlus Nord CE 3 Lite 5g è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5g che garantisce prestazioni migliorate e fluide, un frame rate più alto e un’esperienza di gaming prolungata. Il dispositivo permette, inoltre, di convertire lo spazio di archiviazione interna aggiungendo fino a un massimo di 8Gb di Ram virtuale temporanea, per un’esecuzione fluida e senza problemi delle applicazioni in background. Preinstallata la versione più recente e aggiornata di OxygenOs, che offre ai gamers un'esperienza e una facilità d'uso migliorate con cui accedere rapidamente ai giochi, tramite la funzione Quick Startup, evitare le distrazioni, con la modalità Game Focus, e utilizzare l’efficiente Gpa Frame Stabilizer per ridurre i lag di sistema. Per quanto riguarda la qualità del suono e gli accessori, lo smartphone offre un audio di alta qualità grazie alla presenza del dual-speaker system, che permette di aumentare il volume fino al 200%. Il telefono è inoltre dotato di un jack per cuffie da 3,5mm per chi preferisce usare gli auricolari con cavo.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è disponibile, infine, in due colorazioni – Pastel Lime e Chromatic Gray – ed è dotato di un design classico enfatizzato dalla disposizione a due cerchi della fotocamera sul retro. È inoltre dotato di una texture anti-impronta simile alla ceramica, per un’esperienza al tatto sempre piacevole. Il design con bordi piatti, il retro curvo 2.8d e lo spessore da 8,3 mm offrono infine un comfort duraturo.

Nord Buds 2

Le cuffie sono progettate per offrire bassi potenti e una qualità audio sempre chiara. Grazie al BassWave Enhancement, gli auricolari mantengono la qualità audio originale dei contenuti, offrendo un'ampia gamma di bassi. La presenza del driver da 12,4mm aumenta inoltre la qualità dei bassi per un suono più intenso e bilanciato durante l’ascolto di musica e nelle chiamate. Uno strato aggiuntivo di titanio all’interno del diaframma fornisce una risposta istantanea per un audio più intenso e cristallino. Per offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente, le Nord Buds 2 riducono i rumori di fondo grazie alla funzione Active Noise Cancellation, con profondità da 25 dB e processore dual-core. Gli auricolari sono inoltre dotati di algoritmo Ai, una tecnologia avanzata che consente di effettuare chiamate cristalline grazie alla presenza di un sistema a doppio microfono che amplifica la voce umana, senza però rinunciare alla sicurezza: le in-ear presentano infatti la funzione Transparency Mode che consente di ascoltare la musica rimanendo consapevoli dell’ambiente circostante, delle voci esterne e dei rumori di fondo.

La qualità audio è ulteriormente migliorata grazie alla Master Equalization: scegliendo tra diverse modalità – Balanced, Serenade, Bass e Bold – è possibile personalizzare l’esperienza d’ascolto scegliendo quale qualità del suono mettere in risalto durante la riproduzione dei brani musicali. Nord Buds 2 presentano infine la tecnologia Dolby Atmos, che amplifica gli altoparlanti dei telefoni cellulari, e Dirac Audio Tuner, che garantisce prestazioni più fluide e una maggiore fedeltà del suono, soprattutto quando gli auricolari sono collegati a un dispositivo OnePlus.

Il design si ispira allo spazio cosmico per rappresentare la profondità e la potenza dei suoi bassi. Nella realizzazione degli auricolari sono stati utilizzati materiali sostenibili e, grazie all'esclusiva finitura a specchio, la lavorazione finale di ogni custodia è unica e diversa dalle altre.

Le cuffie offrono inoltre una lunga durata della batteria: una carica completa può durare fino a 7 ore senza custodia e 36 ore con la custodia. Non solo: bastano solo 10 minuti di ricarica per garantire fino a 5 ore di utilizzo senza cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari sono inoltre resistenti alla polvere e all'acqua, grazie alla certificazione Ip55.

OnePlus Nord Ce 3 Lite 5g sarà in vendita nelle colorazioni Pastel Lime e Chromatic Gray, nella versione da 8/128Gb al prezzo di 329 euro. Nord Buds 2, nelle colorazioni Lightning White e Thunder Grey saranno vendute al prezzo di 69 euro.