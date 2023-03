OnePlus 11, nuovo flagship: qualità e prezzo competitivo

Oneplus ha da poco portato anche in Italia il suo nuovo flagship, il OnePlus 11. Si tratta di uno smartphone di fascia alta con caratteristiche premium e dal prezzo decisamente molto competitivo rispetto alla concorrenza.

Ciò nonostante, la qualità dei devices Op ha fatto importanti passi avanti, ne è testimonianza la vasta community del brand che ha un ruolo attivo, in quanto partecipa con i propri suggerimenti allo sviluppo delle feature che caratterizzano i prodotti OnePlus.

Dopo qualche giorno di prova, vediamo insieme come funziona il nuovo top di gamma di OnePlus.

Dal lato del design, esso richiama le linee del precedente modello, il 10 Pro e le dimensioni sono identiche. Sul retro spicca il comparto fotocamere, su cui è visibile il logo della collaborazione con Hasselblad. A differenza del 10 Pro, il brand ha deciso qjuesta volta di racchiuidere i sensori in un corpo di forma circolare che sporge dalla scocca quel tanto che non pregiudica la stabilità dello device quando lo riponiamo su una superficie piana. Su ambo i lati lunghi lo smartphone è caratterizzato da una lieve curvatura, un elemento di design che oltre a favorire alcune gestures, facilita l’impugnatura; lateralmente inoltre, sopar il pulsante di accensione è presente il caratteristico alert slider, irrinunciabile per i fan di OnePlus.

I colori disponibili in questa versione sono due: uno si chiama Eternal Green, contraddistinto da una finirura “glossy” che restituisce sorprendenti giochi di luce ed una sensazione perfettamente liscia al tatto. L’alternativa è il Titan Black, realizzata in vetro smerigliato opaco con una decorazione in acciaio inossidabile che racchiude il blocco fotocamere. Questa colorazione è disponibile però solo con la configurazione hardware base (8/128Gb).

Le caratteristiche tecniche dell’Op 11 lo mettono in diretta competizione con i migliori smartphone in questo momento in circolazione. Non manca davvero niente, a cominciare dal processore, ultimo nato in casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, supportato da una Gpu Adreno 740, due differenti tagli di memoria Ram del tipo Lpddr5, 8 e 16Gb e fino a 256Gb di archiviazione con standard Ufs 4.0. La connettività è assicurata dal Bluetooth 5.3, il nuovissimo standard Wi-Fi7 ed il supporto alla doppia SimCard.

Lo schermo si conferma uno dei punti di forza di Oneplus: il luminosissimo pannello è un Super Amoled da 6,7 pollici di diagonale con rapporto 20.1:9, produce immagini con risoluzione fino a 2K ad una velocità di aggiornamento dinamico dei pixel fino a 120Hz. In aggiunta, il display supporta gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos, quest’ultima associata ad una qualità audio dei diffusori molto efficace ed apprezzabile anche quando alziamo il volume. La protezione contro graffi e urti è assicurata anteriormente dal Vetro Gorilla Glass Victus e sul retro un Gorilla Glass 5.

La capiente batteria in dotazione da 5000mAh assicura un’intera giornata di utilizzo senza alcun problema. Da notare la velocità della ricarica cablata, in grado di raggiungere il 50% partendo da 0 in soli 15 minuti e la completa ricarica in soli 30 minuti. Particolarmente apprezzata è la possibilità di gestire la ricarica veloce, per prolungare la longevità della batteria. Purtroppo, a differenza del 10 Pro, manca la ricarica wireless.

Il comparto fotografico, ripropone la partnership di OnePlus con gli esperti di Hasselblad ed è composto da un sensore principale Sony Imx890 da 50Mp con stabilizzazione ottica ed elettronica, un ultra grandangolare f2.2 da 48Mp con campo visivo fino a 115 gradi e un teleobiettivo da 32Mp con zoom ottimo 2x, oltre ad un doppi flash led. Anteriormente prende posto un sensore da 16Mp stabilizzato elettronicamente. La collaborazione con la celebre azienda svedese produttrice di macchine fotografiche ha dato i suoi frutti in termini di colore ed effetti applicabili agli scatti. L’accuratezza della gamma cromatica, specie in condizioni di luce naturale, risulta ulteriormente migliorata rispetto alla versione precedente del flagship, merito da attribuire all’adozione dell’identificatore di colore e luce Accu-spectrum a 13 canali e al processore di immagine che supporta lo Snapdragon. Anche gli scatti in notturna risultano più luminosi, dettagliati e i contorni delle immagini meglio definiti. La lente grandangolare è costituita da un nuovo sensore che si avvale dell’Hdr con risultati molto efficaci e la novità consiste nell’utilissima funzione macro integrata, non presente nel OnePlus 10 Pro.

Per quanto concerne i video, OnePlus 11 può girare con risoluzione 4k a 60fps fino a 8k a 24fps con risultati più che accettabili. Tuttavia, se vogliamo sfruttare tutte le proprietà della stabilizzazione ottica dobbiamo scendere in risoluzione fino a 1080p.

In conclusione, Oneplus continua ad offrire prodotti dall’alto profilo tecnologio a prezzi molto interessanti, in considerazione delle quotazioni di mercato dei flagship concorrenti. Se da lato fotografico si soffre ancora un sottile gap rispetto ai migliori top di gamma in circolazione, nonostante i considerevoli passi avanti fatti anche grazie alla collaborazione con Hasselblad, dal lato dell’esperienza d’uso lo smartphone non è davvero secondo a nessuno. Il piacevolissimo display, il ray tracing per i giochi, l’interfaccia grafica e la qualità costruttiva fanno del OnePlus 11 un degno rappresentante del proprio brand nella fascia alta dei devices portatili.

In confezione, oltre al caricabatterie da 100w Supervooc, troviamo il comodissimo proteggischermo già applicato. I prezzi sono di 849 euro per la configurazione 8/128Gb e 919 euro per la configurazione 16/256Gb. In più, in fase di acquisto dallo store ufficiale OnePlus si possono risparmiare fino a 350 euro con il trade-in.