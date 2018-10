Snapchat, sul social arrivano serie tv e corti in esclusiva

Genitori troppo connessi: mamma e papà sempre sui social, figli isolati

Giovedì 11 Ottobre 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il social network preferito dagli adolescenti, sta perdendo terreno nei confronti di 'giganti' come. I dati degli utenti attivi lo dimostrano e per questo gli sviluppatori hanno annunciato una novità molto particolare: oltre alla foto istantanee e che si cancellano da sole, supresto sarà possibile seguirecon episodi molto brevi e Come riporta anche il Telegraph , molti di questi nuovi contenuti sono prodotti in esclusiva da, mentre altri approderanno sul social dopo un accordo tra i produttori e gli sviluppatori. In linea di massima, vista anche la giovane età dell'utente medio di, si tratterà di corti e serie tv destinati ad un pubblico molto giovane. Ad ogni modo, non si tratta di una novità assoluta.Già nei mesi passati, infatti,aveva raggiunto accordi con colossi come la CBS o ESPN, per la ritrasmissione di contenuti sul social network. Ora, però, arrivano produzioni originali o comunque in esclusiva: una mossa, questa, che fa gola agli inserzionisti, che potranno così inserire pubblicità all'interno di questi nuovi contenuti. I nuovi video avranno una durata media di circa cinque minuti: basterà per risollevare le sorti del social che ha conquistato i giovanissimi, e quindi gli utenti del futuro?