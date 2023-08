Al via Venezia 80 tra record, grandi assenti e il difficile passato di Caterina Murino: 3 curiosità

Parte il 30 agosto e si conclude il 9 settembre l’80° Mostra del Cinema di Venezia (la più antica di sempre!) e non mancano curiosità, aneddoti e pettegolezzi sulla kermesse più stylish d’Europa, anticamera degli sfarzosi Oscar. Sarà Caterina Murino la madrina del Festival: 45 anni, di origini sarde, 5° a Miss Italia e irresistibile ex Bond Girl nel film Casinò Royale. Da piccola Caterina Murino è stata vittima di bullismo: “Ero cicciottella, a scuola mi chiamavano ippopotamino”, ha raccontato a Vanity Fair. Al Festival è attesa la première del secondo film da regista di Bradley Cooper, il biopic Maestro, incentrato sul direttore d’orchestra Leonard Bernstein, ma la star di Hollywood non presenzierà come gesto di solidarietà nei confronti dei colleghi dopo lo sciopero indetto dal sindacato degli attori americani Sag-Afra il 13 luglio. Foto: Kikapress/Shutterstock - Musica: Korben