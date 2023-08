Da Andrea Bocelli a Riccardo Zanotti: Giovanni Caccamo a Venezia con il docufilm ‘Parola ai giovani’

Il 1 settembre 2023, in collaborazione con Sky Arte, viene presentato in anteprima nazionale alle Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia, il docufilm ‘Parola ai giovani’, prodotto da AUT AUT e diretto da Angelo Bozzolini. Il docufilm, a cura di Giovanni Caccamo, nasce dall’omonimo progetto editoriale lanciato dall’Artista lo scorso anno, in risposta all’appello dello scrittore Andrea Camilleri, che affidò alle nuove generazioni, l’arduo compito di far partire un nuovo umanesimo. Il progetto ha dato luce al Manifesto del cambiamento, edito da Treccani con la straordinaria prefazione di Papa Francesco. Il docufilm accende una luce in risposta all’urgenza di mettere a fuoco l’importanza della parola e del cambiamento, attraverso un coro di voci, composto da giovani eccellenze italiane e Maestri per restituire allo spettatore un confronto generazionale sulle tematiche più urgenti e delicate della nostra società. Credits Ufficio Stampa