FlixBus lancia in Italia i primi autobus a pannelli solari

FlixBus introduce i nuovi autobus con pannelli solari nell'ambito di una visione sempre più orientata a una mobilità green, e in linea con l'obiettivo di diventare un'azienda 100% climate neutral. Il progetto pilota riguarderà inizialmente due mezzi impiegati per le tratte internazionali Milano – Marsiglia e Milano – Monaco. Un'iniziativa ambiziosa frutto della cooperazione tra FlixBus e l'operatore Morandi S.r.l., partner storico di Varese e responsabile dell'operatività delle linee coinvolte. Partono, così, anche in Italia progetti già operativi in altri paesi europei dove si stanno sperimentando autobus interamente elettrici o alimentati a biogas. Anche nel nostro paese l'obiettivo è rendere la flotta sempre più sostenibile e competitiva, come dimostra il progetto Evadys (modello IVECO operativo dal 2022 a ridotto impatto ambientale) che consente di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2. Foto: FlixBus-Shutterstock/Musica: Korben