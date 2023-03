Salvini inaugura lavori di scavo sull'Alta velocità Napoli-Bari

(LaPresse) Avviato lo scavo delle gallerie sulla tratta Telese - Vitulano, ulteriore passo verso il completamento della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli - Bari. L'evento è stata l'occasione per inaugurare la prima tappa al centro-sud dei cantieri parlanti, il progetto del Gruppo Fs (con le società Rfi e Italfer) realizzato in collaborazione con il MIT, per raccontare i cantieri ai territori interessati. Presenti Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Vera Fiorani ad di Rfi.