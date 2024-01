Sanità, Schlein: «No al modello Meloni in cui si può curare solo chi ha i soldi»

EMBED

(LaPresse) “Il governo Meloni sta smantellando la sanità pubblica”. Lo ha affermato Elly Schlein entrando presso la sede del PD dove era in corso la conferenza “Prima le persone: immigrazione, diritti, riforma di cittadinanza”. “Noi diciamo no al modello di Giorgia Meloni che è quello in cui si può curare solo chi ha i soldi per saltare le liste di attesa lunghissime e andare dal privato”, ha quindi aggiunto la segretaria del. Infine, Schlein ha detto anche che “non ci sono novità” sulla sua possibile candidatura alle elezioni europee.