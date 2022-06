Bergamo, la polizia usa il taser per la prima volta: le immagini innescano la polemica

(LaPresse) Un deputato leghista, Daniele Belotti, ha pubblicato un video che mostra per la prima volta l'uso del taser a Bergamo, in zona Celadina, da parte della polizia. Un agente ha usato il taser contro un uomo che vagava in città con in mano una siringa. Il deputato ha usato il video per giustificare l'utilità dello strumento: «Uno sbandato girava con una siringa in mano. Anche dentro a un supermercato. Dei cittadini preoccupati chiamano il 112. Interviene la polizia che gli intima più volte di gettarla a terra. Lui si rifiuta ripetutamente. Agli agenti non resta che colpirlo col taser», scrive Belotti. Che poi innesca una polemica: «Una domanda ai radical chic da salotto Giorgio Gori e Sergio Gandi che continuano ad opporsi al taser per la polizia locale: ma se invece di due poliziotti ci fossero stati due vigili o due vigilesse non pensate che avrebbero rischiato la loro incolumità visto che non volete dotarli di adeguati strumenti di difesa?»