Calenda: «È stata una campagna elettorale tra le più stupide mai viste in Italia»

(Agenzia Vista) Roma 20 settembre 2022

«È stata una campagna elettorale tra le più stupide mai viste in Italia. Ho proposto di fermarci tante volte per parlare di energia o di fare un confronto a quattro, di parlare dei temi della scuola e sanità, ma è la solita campagna elettorale vota destra o vota la sinistra. Non accadrà, per la prima volta ci sono 4 coalizioni, il Paese è stanco della politica contro che divide, credo che Letta e Meloni abbiano fatto una campagna sbagliata che punta a dividere il Paese». Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda in piazza Manila a Roma.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it