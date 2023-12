Cardinale Becciu, la gaffe durante l'intervista di Bruno Vespa non passa inosservata: ecco cosa ha detto

Il cardinale Angelo Becciu è stato condannato dal tribunale vaticano ma è stato ospitato da Bruno Vespa a Cinque Minuti, dove però in molti si sono accorti di un suo errore grammaticale da penna rossa. Cosa avrà mai detto l'uomo di chiesa in diretta su Rai Uno, in quello che è stato il suo primo intervento pubblico dopo la condanna? E perché mai in tanti lo stanno bersagliando sui social?

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben