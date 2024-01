Caso Pozzolo, Meloni: «Chi porta armi ne ha responsabilità»

EMBED

(LaPresse) - «Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale. Girava con un arma a capodanno e Presumo che chi ha un porto d'armi per difesa personale possa farlo. La questione è un altra: chiunque detenga un arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e serietà: di quello che è successo, pur non conoscendo la dinamica, qualcuno ne è stato responsabile. Non va bene per un cittadino, figuriamoci per un parlamentare e figuriamoci per un parlamentare di FdI». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. «Io ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l'autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da Fdi, che è quello che posso fare sul piano statutario», ha fatto poi sapere la premier.