Conte: «Al via campagna incontri con percettori Reddito cittadinanza, partiamo da Napoli»

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022

«Con questa manovra di bilancio il Governo Meloni vuole togliere tutto a oltre 600mila cittadini nel 2023: fanno cassa su chi non arriva a fine mese. Non sono numeri su una calcolatrice, sono persone e famiglie. Domani da Napoli parte una serie di incontri nelle città da Nord a Sud per conoscere le loro storie: tutti devono conoscere questa realtà. A chiunque può capitare di trovarsi in difficoltà, lo Stato non può voltare le spalle». Così il leader del M5s Conte.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev