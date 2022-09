Conte: «Potete scegliere di volervi bene, non permetteremo che reddito cittadinanza venga tolto»

(Agenzia Vista) Chieti, 31 agosto 2022

«Potete scegliere di volervi bene e potete scegliere anche un'altra filosofia, che noi abbiamo attuato durante la pandemia: di non lasciare indietro nessuno. per noi chi non è garantito, chi non ha voce conta ancora di più degli altri. Con noi non potrà mai succedere che il programma delineato da Meloni fino a Calenda di smantellare il reddito di cittadinanza non sarà mai raggiunto», le parole di Giuseppe Conte a Chieti.

Fb Conte

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev