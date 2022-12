Frana Ischia, Musumeci: «Serve piano nazionale di previsione dei rischi»

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022

«È necessario attuare il piano di previsione dei rischi, approfondire non solo alle cause ma anche quello legato a un sistema normativo realmente integrato ed efficiente sul piano della prevenzione dei rischi. Una strategia di intervento - parlo di possibili rimedi - che consenta di agire lì dove è necessario e urgente e che ha come presupposto essenziale un quadro completo della previsione del rischio. Non si può immaginare la prevenzione se prima non c'è uno strumento di previsione». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell'informativa urgente nell'Aula della Camera sui tragici eventi alluvionali e franosi di Ischia.

Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev