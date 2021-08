Green pass, Letta: «Solidarietà al giornalista aggredito»

(LaPresse) - «Voglio esprimere solidarietà piena al giornalista di Repubblica che è stato oggetto di un'aggressione da parte della manifestazione no vax. Sta diventando purtroppo non un'eccezione. Esprimo con forza un appello affinché non ci siano ambiguità da nessuna parte politica sul tema delle violenze e sulla legittimazione di una posizione no vax che è contraria, oggi, al diritto alla salute e alla libertà». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nel punto stampa al comitato elettorale del candidato sindaco di centrosinistra di Torino Stefano Lo Russo. «È assolutamente insopportabile quello che sta avvenendo. Noi vogliamo sostenere il governo Draghi in tutto quel che sta facendo, in particolare nella campagna vaccinale che riteniamo fondamentale e importante. Il sostegno al governo è sostegno all'Italia e allo sforzo che sta facendo per l'uscita dalla pandemia», ha aggiunto.