Humanity 1, Soumahoro: «Ci sono persone che hanno subito torture»

(LaPresse) «Questo gioco avviene sul corpo di neonati, di donne, di persone che hanno subito traumi di ogni genere, torture. Ci sono segni sui corpi. Persone che hanno affrontato il calvario delle carceri libiche, che spesso, nel corso di questi anni, sono state finanziate dalla nostra politica italiana». Lo ha dichiarato il deputato di Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, presente con un gruppo di attivisti al porto di Catania, dove nella notte sono stati fatti sbarcare 155 dei 179 migranti che si trovavano sulla nave Humanity 1. A bordo rimangono 24 naufraghi, tutti uomini adulti e senza problemi medici, che dovranno tornare al largo. «È un appello al Presidente della Repubblica, in quanto garante della nostra Carta costituzionale. Non si può permettere, in un contesto che vuole e deve essere democratico, che ci sia da parte del governo Meloni l'utilizzo della Carta costituzionale come un campo da ping pong. Noi non lo consentiremo mai», ha aggiunto Soumahoro.