Ridurre le emissioni inquinanti è un’azione sempre più urgente che i Paesi sono chiamati a mettere in atto per la salvaguardia dei cittadini. A sottolinearlo è ora anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che è intervenuta per inasprire le linee guida. È la prima volta che succede dal 2005 e già di per sé rappresenta un ulteriore dimostrazione di quanto l’allarme sia insistente.

