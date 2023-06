Italia-Francia, Mattarella al Louvre con Macron

(LaPresse) Sergio Mattarella in visita a Parigi. Mercoledì mattina il capo dello Stato ha incontrato gli studenti dell’Istituto Statale Italiano Leonardo da Vinci di Parigi. Poi si è recato al Louvre, per l'inaugurazione della mostra “Naples in Paris”, accompagnato dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. I due presidenti si sono abbracciati calorosamente e poi hanno iniziato il loro tour dentro il museo.