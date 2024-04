La truffa del finto operatore comunale a Roma, ecco come viene messa in atto

Nel 2024 bisogna stare attenti a come muoversi e a non cadere nella trappola di truffatori che tentato di entrare nelle case soprattutto di anziani alla conquista di un probabile bottino. E' ciò che sta accadendo a Roma con la truffa del finto operatore comunale. Un uomo di 52 anni di nazionalità serba si è finto un operatore del Comune di Roma ed ha convinto un'anziana a farlo entrare in casa per poi mettere in atto una rapina. Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Prenestino lo hanno fermato e lo hanno portato in carcere di Regina Coeli dove ha un fermo convalidato dall’Autorità Giudiziaria. L'episodio si è verificato il 12 marzo in via Degli Olivi, vicino a Piazza dei Gerani, nel quartiere Centocelle a Roma. Secondo quanto si apprende, un'anziana stava rientrando a casa, quando le si è avvicinato un uomo sconosciuto che le ha detto di essere un operatore comunale. Le ha chiesto di farlo entrare per offrirle un bicchiere d'acqua ed andare al bagno. Tuttavia, mentre la donna era intenta a prendere da bere, il finto dipendente si è ficcato in camera dell'anziana. Ha aperto armadi e cassetti per poi prendere l'oro. La donna si è poi accorta che si trattava di una truffa ed ha iniziato ad urlare. Il finto operatore l'ha spinta per poi scappare. Successivamente, è arrivato il figlio e la polizia per sporgere denuncia. Il caso di Centocelle è uno dei tanti avvenuti negli ultimi tempi a Roma. Gli agenti del commissariato Monteverde su disposizione della Sala Operativa, sono stati chiamati ad intervenire in Vicolo Della Serpe per una donna rapinata alla guida di uno scooter. Invece, i poliziotti del Commissariato Celio hanno raggiunto via Claudia all’altezza di Largo della Sanità Militare per arrestare un uomo di 50 anni di nazionalità bosniaca che è stato visto mentre stava cercando di portare via una valigia da un'auto parcheggiata da quelle parti.

