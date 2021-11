(LaPresse) Incendio nella raffineria Eni di Livorno. La Protezione Civile di Livorno invita a tenere le finestre chiuse in via precauzionale. Il sindaco, Luca Salvetti, si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l'evolversi della situazione. L'incendio è stato spento nel frattempo e sembra non ci siano feriti.