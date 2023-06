Lollobrigida: «Le donne non si toccano nemmeno con un fiore, dice un proverbio»

(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2023

«Le donne non si dovrebbero toccare nemmeno con un fiore, diceva un proverbio. E io tratterò un argomento che è quello della produzione dei fiori e delle piante nella nostra nazione, che la normativa di riferimento che abbiamo oggi approvato come schema di disegno di legge recante la delega al governo in materia di florovivaismo», le parole del ministro Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev