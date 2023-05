Mattarella tra i bambini a Forlì, spunta il cartello: «La sua presenza per noi è una carezza»

(Agenzia Vista) Forlì, 30 maggio 2023

«La sua presenza per noi è una carezza», è scritto su un cartello portato in piazza Saffi a Forlí da un gruppo di studenti dell'istituto superiore Marconi, che attendono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita in Romagna. Nella piazza centrale tanti bambini e ragazzi delle scuole, volontari, personale delle forze dell'ordine e di soccorso.

Quirinale

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it