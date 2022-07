Milano Pride, a TikTok il primo premio Green to Queer per il carro più creativo e sostenibile

TikTok ha ricevuto il primo premio per l’edizione 2022 di Green To Queer, assegnato per il carro con cui ha sfilato per le strade della città durante il Milano Pride. La piattaforma è stata premiata, per aver realizzato un progetto tra creatività, engagement delle persone e benessere del Pianeta. Il carro, infatti, è un bus a due piani 100% elettrico che ha coinvolto le persone presenti attraverso la musica, un allestimento arcobaleno e la presenza della community Lgbtqia+. La parata milanese è stata un momento per celebrare i creator e gli artisti presenti della community, i valori di inclusione che da sempre animano la piattaforma e una nuova occasione per portare consapevolezza su cause di rilievo per la comunità.

Credits TikTok