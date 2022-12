Natale, tonnellate di dolci sequestrate dai Nas

(LaPresse) In occasione delle Festività natalizie, il comando dei carabinieri per la tutela della salute ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari tipici del periodo. L’operazione, pianificata a livello nazionale, ha consentito di ispezionare 882 imprese operanti nel settore produttivo e commerciale dei tradizionali prodotti dolciari e della filiera ittica. Gli accertamenti hanno rilevato irregolarità in 229 strutture per un totale di 530 violazioni penali e amministrative e un ammontare di oltre 365 mila euro di sanzioni. Sono state sequestrate 7,5 tonnellate di dolci di vario genere. In particolare, sono stati già sottratti al consumo 1.775 tra panettoni e pandori, in parte venduti come lavorazione artigianale quando invece risultavano prodotti a livello industriale e riconfezionati fraudolentemente.