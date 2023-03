Pd, morto nel suo ufficio senatore Bruno Astorre

(LaPresse) ll senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti. Il reato ipotizzato è istigazione al suicidio: l'apertura del fascicolo serve per permettere le verifiche su quanto accaduto. Astorre, che a giorni avrebbe compiuto 60 anni, era anche segretario regionale del Partito nel Lazio. Condoglianze bipartisan dal mondo politico. «Sconvolti e profondamente addolorati», dice la neo segretaria dem Elly Schlein. «Turbata dalla notizia», commenta sui social la premier Giorgia Meloni che si trova in visita negli Emirati Arabi.