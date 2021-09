Potenza, arrestato piromane che ha appiccato fuoco in un bosco

(LaPresse) Un piromane di 47 anni è stato arrestato dal corpo forestale di Lagonegro dopo aver appiccato il fuoco in una zona boschiva nei dintorni di Puoi di Nemoli, in provincia di Potenza. L'uomo è stato riconosciuto grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza, che hanno consentito anche l'identificazione della targa del motorino su cui viaggiava il piromane. Il responsabile si trova adesso agli arresti domiciliari. In tribunale dovrà rispondere all'accusa di incendio boschivo, un reato per cui rischia fino a 10 anni di carcere.