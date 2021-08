Processo Rossi rinviato a ottobre, il padre: «Martina ci ha lasciato la pelle , noi fino ad ora le abbiamo sempre prese»

(LaPresse) - Il processo in Cassazione per la morte di Martina Rossi è stato rinviato al 7 ottobre. La ragazza nell'agosto del 2011 cadde da un balcone di una stanza di hotel a Palma de Maiorca alle isole Baleari in Spagna mentre, secondo l'accusa, stava sfuggendo a un tentativo di stupro da parte di due giovani toscani Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. «Martina ci ha lasciato la pelle e noi in questi 10 anni le abbiamo sempre prese», commenta il padre Bruno Rossi: «Alla fine vorremmo trovare un po' di giustizia ma anche con amore. Lo spirito rimane».