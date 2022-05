(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2022

«La politica italiana mastica in modo incredibile leadership. Io vedo in crisi la Lega, che ha un disegno, dialogare con i 5 Stelle che non vogliono stare con il Pd. Povero gabbiano, più o meno è questa la canzone dei 5Stelle», le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it